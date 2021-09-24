Гимаев-мл.: Знарка уважают и любят. Его появление усилит сборную России

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.
«Это очень здорово для нашей сборной! Прежде всего, Знарка уважают, Знарка любят — на таком уровне, когда уже играют мастера НХЛ, очень важен тренер-психолог, его контакт с игроками — это большая часть успеха. Считаю, появление Олега Знарка однозначно усилит сборную России.
Справедливо ли снимать Брагина? Давайте говорить откровенно: Знарок выиграл Олимпийские игры. Да, в 2018 году не было игроков НХЛ, но у Знарка уже есть такой опыт. Олег Валерьевич выигрывал чемпионат мира как главный тренер сборной, неоднократно выигрывал Кубок Гагарина — у человека в арсенале такие заслуги, что его опыт будет невероятно важен на Олимпийских играх в Китае», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 24 сентября 2021
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:21
-
14:18
-
14:12
-
14:06
-
14:03
-
13:45
-
13:26
-
13:15
-
13:09
-
12:43
-
12:20
-
11:52
-
11:32
-
11:00
-
10:44
-
10:36
-
10:15
-
09:52
-
09:45
-
09:36
-
09:23
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:27
-
06:00
-
00:03
- 23 сентября 2021
-
23:54
-
23:50