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Гимаев-мл.: Знарка уважают и любят. Его появление усилит сборную России

Гимаев-мл.: Знарка уважают и любят. Его появление усилит сборную России
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Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.

«Это очень здорово для нашей сборной! Прежде всего, Знарка уважают, Знарка любят — на таком уровне, когда уже играют мастера НХЛ, очень важен тренер-психолог, его контакт с игроками — это большая часть успеха. Считаю, появление Олега Знарка однозначно усилит сборную России.

Справедливо ли снимать Брагина? Давайте говорить откровенно: Знарок выиграл Олимпийские игры. Да, в 2018 году не было игроков НХЛ, но у Знарка уже есть такой опыт. Олег Валерьевич выигрывал чемпионат мира как главный тренер сборной, неоднократно выигрывал Кубок Гагарина — у человека в арсенале такие заслуги, что его опыт будет невероятно важен на Олимпийских играх в Китае», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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