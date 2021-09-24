Гимаев-мл.: Знарка уважают и любят. Его появление усилит сборную России

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.



«Это очень здорово для нашей сборной! Прежде всего, Знарка уважают, Знарка любят — на таком уровне, когда уже играют мастера НХЛ, очень важен тренер-психолог, его контакт с игроками — это большая часть успеха. Считаю, появление Олега Знарка однозначно усилит сборную России.



Справедливо ли снимать Брагина? Давайте говорить откровенно: Знарок выиграл Олимпийские игры. Да, в 2018 году не было игроков НХЛ, но у Знарка уже есть такой опыт. Олег Валерьевич выигрывал чемпионат мира как главный тренер сборной, неоднократно выигрывал Кубок Гагарина — у человека в арсенале такие заслуги, что его опыт будет невероятно важен на Олимпийских играх в Китае», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.