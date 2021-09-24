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КХЛ сообщила о переносе места проведения двух матчей «Спартака» и ЦСКА

КХЛ сообщила о переносе места проведения двух матчей «Спартака» и ЦСКА
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Континентальная хоккейная лига объявила о переносе места проведения двух матчей между «Спартаком» и ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в связи с обращением ХК «Спартак» о переносе даты проведения матчей сезона-2021/2022 из-за загруженности ДС «Мегаспорт», а также по согласованию с ХК ЦСКА, лига, в соответствии со статьёй 56 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе следующих матчей: «Спартак» – ЦСКА с 11 на 18 октября 2021 года; ЦСКА – «Спартак» с 18 на 11 октября 2021 года.

После 10 сыгранных в нынешнем регулярном чемпионате матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков. «Спартак» провёл девять матчей и заработал 10 очков, находясь на пятой строчке Запада.

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