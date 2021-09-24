Евгений Артюхин подписал контракт с «Адмиралом»

Нападающий Евгений Артюхин стал игроком «Адмирала».



Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение носит односторонний характер и рассчитано сроком на один сезон.



Последним клубом Артюхина был подмосковный «Витязь», за который 38-летний форвард выступал с 2019 по 2021 годы. В прошедшем сезоне он провёл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 4 (2+2) результативных очка при показателе полезности "-6".



Артюхин выступал в НХЛ за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту», а также различные клубы североамериканских лиг. В России, помимо «Витязя», форвард играл за «Локомотив», «Авангард», ЦСКА, СКА и «Атлант», «Сибирь» и московское «Динамо».



«Адмирал» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков в восьми встречах.