Евгений Артюхин подписал контракт с «Адмиралом»

Нападающий Евгений Артюхин стал игроком «Адмирала».
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение носит односторонний характер и рассчитано сроком на один сезон.
Последним клубом Артюхина был подмосковный «Витязь», за который 38-летний форвард выступал с 2019 по 2021 годы. В прошедшем сезоне он провёл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 4 (2+2) результативных очка при показателе полезности "-6".
Артюхин выступал в НХЛ за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту», а также различные клубы североамериканских лиг. В России, помимо «Витязя», форвард играл за «Локомотив», «Авангард», ЦСКА, СКА и «Атлант», «Сибирь» и московское «Динамо».
«Адмирал» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков в восьми встречах.
- 24 сентября 2021
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