Канарейкин: Знарок — знаковая фигура. Остальные не дотягивают до тренера на Олимпиаде

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о назначении Олега Знарка на пост наставника сборной России.
«Наверное, это решение правильное. Знарок имеет авторитет у игроков, которые играют в НХЛ. Думаю, это не только ведущие, наши признанные Малкин и Овечкин, но уже и среднее поколение в лице Панарина, Кучерова. Поэтому, конечно, очень важно, когда есть уважение к тренеру, а у тренера есть взаимопонимание с игроками.
Знарок — знаковая фигура, остальные не дотягивают до позиции того, кто повёз бы команду на Олимпиаду. По поводу назначения Брагина я вообще не хочу задумываться. Есть назначение Знарка, а уже Знарок вместе с ФХР определяют тех людей, которые будут помогать и дополнять. В этот штаб войдут проверенные турнирами люди. Здесь ничего не должно отвлекать, кроме той задачи, которая поставлена перед сборной – победа на Олимпиаде», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 24 сентября 2021
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