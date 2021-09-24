Форварды «Далласа» Радулов и Сегин полностью восстановились от травм

Нападающие «Даллас Старз» Александр Радулов и Тайлер Сегин полностью восстановились после повреждений и операций.
«Радулов заявил, что страдал от ноющих болей, связанных с мышцами кора, на протяжении нескольких лет, но теперь чувствует себя прекрасно. Сегин также заявил, что чувствует себя готовым почти на 100%», — написал в «Твиттере» журналист Майк Хейка.
35-летний россиянин в прошедшем сезоне НХЛ провёл только 11 матчей, набрав в них 12 (4+8) очков. Радулов досрочно завершил сезон из-за проблем с мышцами кора (комплекс мышц, отвечающих за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника). Сообщалось, что он должен был перенести операцию.
29-летний Сегин пропустил почти весь прошлый сезон в связи с операцией на бедре, перенесённой в межсезонье-2020. Он сыграл 3 матча в концовке регулярного чемпионата, забив 2 гола. Этим летом он также перенёс коронавирус.
- 24 сентября 2021
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