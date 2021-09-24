Губерниев: Знарок ещё не назначен главным тренером сборной России! Вот оно как

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею.

«А Знарок ещё не назначен! Будут ещё консультации! Вот оно как!» — говорится в сообщении.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай), а Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.

Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.