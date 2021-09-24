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Рене Фазель введён в Зал славы Международной федерации хоккея

Рене Фазель введён в Зал славы Международной федерации хоккея
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Уходящий президент Международной федерации хоккея Рене Фазель был введён в Зал славы ИИХФ на специальной церемонии в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте организации.

Это был первый случай с 2002 года, когда кто-либо был введён в Зал славы ИИХФ вне церемонии чемпионата мира.

Представит Фазеля член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы в Торонто, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Рене Фазель В 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.

Напомним, выборы нового президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге завтра, 25 сентября. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

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