«Режущий горло» Знарок возвращается». Финское СМИ — о новом тренере сборной России

Финское издание Ilta-Sanomat забавным способом прокомментировало информацию о том, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею.

СМИ выпустило новость со следующим заголовком: «Режущий горло» Олег Знарок возвращается на пост главного тренера сборной России. В память о скандале на ЧМ».

«Знарок тренировал Россию с 2014 года по 2018, выиграв золото чемпионата мира-2014 и ОИ-2018. В полуфинале чемпионата мира 2014 года он получил международную известность, когда провёл рукой по горлу, обращаясь к помощнику главного тренера сборной Швеции Рикарду Грёнборгу», — говорится в новости.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай), а Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.

Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.