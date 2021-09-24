«Режущий горло» Знарок возвращается». Финское СМИ — о новом тренере сборной России

Финское издание Ilta-Sanomat забавным способом прокомментировало информацию о том, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею.
СМИ выпустило новость со следующим заголовком: «Режущий горло» Олег Знарок возвращается на пост главного тренера сборной России. В память о скандале на ЧМ».
«Знарок тренировал Россию с 2014 года по 2018, выиграв золото чемпионата мира-2014 и ОИ-2018. В полуфинале чемпионата мира 2014 года он получил международную известность, когда провёл рукой по горлу, обращаясь к помощнику главного тренера сборной Швеции Рикарду Грёнборгу», — говорится в новости.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай), а Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.
Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.
- 24 сентября 2021
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