Юдин: надо исправлять ошибки. Как бы странно ни звучало — со стороны защитников «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Адмиралом».

«На чём сделали акцент в небольшую паузу между домашними встречами? Можно сказать, что паузы и не было. Чуть-чуть отдохнули, перезарядились, восстановились. Сегодня раскатились, улыбнулись и пошли.



Три победы подряд добавляют позитива в раздевалке? Конечно, на то они и победы. Но всё равно у нас впереди большой объём работы. Необходимо решать свои моменты, смотреть на свою игру, исправлять ошибки и работать в этом направлении.



«Адмирал»? Хорошая команда, люблю смотреть, кто как играет. Там амбициозные ребята, которые тоже хотят всё доказать многим. Сегодня будет интересный матч. Сложная турнирная ситуация «Адмирала»? Повторюсь, нас интересует только своя игра, свои моменты. Нужно работать над своей игрой, исправлять ошибки.



Какие именно ошибки? Как бы это странно ни звучало — со стороны защитника, но не секрет, что хотелось бы улучшить реализацию и подтянуть игру в неравных составах. Обычные моменты, с которыми сталкиваемся на протяжении всего сезона. Нужно работать-работать, чтобы это принесло свои плоды», — цитирует Юдина официальный сайт «Ак Барса».



Напомним, казанцы встретятся с дальневосточниками сегодня, 24 сентября, на стадионе «Татнефть Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.