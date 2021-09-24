Зинэтула Билялетдинов рассказал, готов ли вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов рассказал, когда вернётся к тренерской деятельности.
«Это не было спонтанным решением. Я готовил себя к тому, что когда-то всё равно придётся оставить работу тренера. Чувствовал, что подходит время, когда надо дать поработать молодым ребятам. У нас много ребят, кто способен вырасти в сильных тренеров. Так что в какой-то момент понял, что надо найти время и для себя. Захотелось элементарного отдыха. И я получаю огромное удовольствие от нынешней жизни. Можно сказать, что у меня сейчас новая жизнь, которой я раньше и не знал. И мне интересно.
Много ли смотрю хоккея? Честно? Немного. Сейчас большую часть времени провожу в Москве, поэтому в основном хожу на «Динамо». Это клуб, в котором я родился и который очень важен для меня. Конечно, слежу за «Ак Барсом». И вы понимаете почему. Стараюсь много хоккея не смотреть, чтобы сильно не переживать (улыбается).
Соглашусь ли вернуться к тренерской работе, если завтра раздастся звонок из какого-нибудь клуба КХЛ? Ох, я к этому сейчас не готов. На самом деле, такие предложения время от времени появляются. Но я всё-таки хочу немного отдохнуть от активной жизни в хоккее», — приводит слова 66-летнего Билялетдинова официальный сайт «Сочи».
Напомним, в апреле 2019 года специалист покинул пост главного тренера «Ак Барса» и с тех пор больше не тренировал.
- 24 сентября 2021
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