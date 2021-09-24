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Яшин: назначение Знарка — вполне логичное решение

Яшин: назначение Знарка — вполне логичное решение
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Экс-капитан сборной России Алексей Яшин высказал своё мнение относительно назначения Олега Знарка на пост главного тренера сборной.

«Раз руководство Федерации хоккея России приняло решение пригласить Олега Знарка в тренерский штаб сборной — значит, так тому и быть. Это вполне логичное решение. Олег Знарок уже имеет опыт работы на Олимпиаде, и вполне успешный — под его руководством победили четыре года назад. Пожелаем ему и его команде удачи и на этот раз», — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай), а Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.

Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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