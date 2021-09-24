Кого бы вы хотели видеть главным тренером сборной России?

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что 58-летний Олег Знарок возглавит сборную России на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Однако официально о назначении Знарка объявлено ещё не было.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого бы вы хотели видеть главным тренером сборной России?»

Опрос доступен на сайте Quiz.

Отметим, что в случае назначения Олега Знарка Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет его консультантом.



Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.