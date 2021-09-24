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«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, но в овертайме уступил «Спартаку»

«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, но в овертайме уступил «Спартаку»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2021, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Брынцев (Талалуев, Цыплаков) – 08:09' (5x5)   0:2 Талалуев – 25:25' (5x5)   1:2 Бикмуллин (Шафигуллин, Глазков) – 34:38' (5x5)   2:2 Клок (Секстон) – 38:30' (5x4)   2:3 Цыплаков (Локтионов, Хохлачёв) – 64:29' (4x3)

На 9-й минуте Александр Брынцев вывел москвичей вперёд. На 26-й минуте Илья Талалуев увеличил преимущество красно-белых. На 35-й минуте Рафаэль Бикмуллин отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Лукаш Клок, реализовав численное большинство с передачи Дэна Секстона, сравнял счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Нефтехимик» примет дальневосточный «Адмирал». Обе встречи пройдут 26 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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