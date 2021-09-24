«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, но в овертайме уступил «Спартаку»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.
На 9-й минуте Александр Брынцев вывел москвичей вперёд. На 26-й минуте Илья Талалуев увеличил преимущество красно-белых. На 35-й минуте Рафаэль Бикмуллин отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Лукаш Клок, реализовав численное большинство с передачи Дэна Секстона, сравнял счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Нефтехимик» примет дальневосточный «Адмирал». Обе встречи пройдут 26 сентября.
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