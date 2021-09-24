Капризов провёл первую тренировку с «Миннесотой». Он играл в звене с Цуккарелло

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провёл первую тренировку с командой, сообщает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Российский форвард был в первом звене, его партнёрами по тройке стали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло.

Ранее Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой».

Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Стоит отметить, что нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.