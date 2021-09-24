Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: Скабелка уволен из «Локомотива». Игорь Никитин станет новым главным тренером

Источник: Скабелка уволен из «Локомотива». Игорь Никитин станет новым главным тренером
Комментарии

Главный тренер Андрей Скабелка уволен из «Локомотива», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Накануне домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» было принято решение уволить главного тренера Андрея Скабелку и назначить Игоря Никитина вместе с его помощником Дмитрием Юшкевичем.

Напомним, 22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

«Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.

Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года.

Новость по теме
«Локомотив» потерпел поражение со счётом 2:3, перебросав «Витязь» — 49:14
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021