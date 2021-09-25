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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 25 сентября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 25 сентября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ по состоянию на 25 сентября. На Западе по-прежнему лидируют финский «Йокерит» и московское «Динамо» — у обоих клубов по 16 набранных очков. Московский «Спартак» после победы в овертайме матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в Нижнекамске догнал по очкам санкт-петербургский СКА, с которым теперь делит 4-5 места в конференции.

Вверху таблицы Восточной конференции располагаются магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» с 16 очками. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов сломил сопротивление дальневосточного «Адмирала» и с 13 набранными баллами поднялся в топ-4, уступая только «Магнитке», «Салавату» и челябинскому «Трактору».

Турнирная таблица КХЛ
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