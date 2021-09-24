Квартальнов: не понимаю правила, трактуют совершенно по-разному

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (2:1 Б).

«Два очка, тяжёлая для нас встреча. Её сломали удаления, кто-то играл, кто-то не играл. Кто-то переиграл, а кто-то вообще был сухой. Здесь тяжело что-то говорить, такие удаления… Честно говоря, пока не понимаю, не могу понять правила. Трактуют совершенно по-разному. С какой-то командой смотришь — ничего не было, тут смотришь — всё есть. Голова кругом идёт. Надо как-то дать поиграть. Это была ключевая проблема сегодня. Какие-то удаления, конечно, было. Мы обращаемся в департамент судейства КХЛ, указываем на нарушения — нам говорят, что их не было. Потом смотрим какие-то вещи, немного раздвоение идёт. Должна быть какая-то одна линия. Есть кое-какие моменты, но я думаю, что мы тоже наиграли на некоторые удаления. Можно сказать, что с натяжкой они, наверное, были. Были, не были — не знаю, но очень-очень слабые удаления. Их надо натягивать, такой момент. Но и мы удаления сто процентов наиграли.

Что касается большинства, его было не очень много — одно-полтора. Здорово разыграли. В каждом матче есть моменты, надо только поставить точку, забить. Сегодня это получилось. Мы очень мало забиваем, есть моменты, надо их реализовывать. Тут есть над чем поработать", — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.