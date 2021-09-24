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Андриевский — о 8 поражениях в 9 матчах: игроки «Адмирала» работают и хотят выиграть

Андриевский — о 8 поражениях в 9 матчах: игроки «Адмирала» работают и хотят выиграть
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2 Б).

«В Казани всегда тяжело играть, сегодняшний матч не стал исключением. Были у нас сегодня хорошие моменты, были и не очень. Если вкратце, то, на мой взгляд, матч свёлся к игре в неравных составах, у нас было предостаточно шансов в большинстве. К сожалению, мы ими не воспользовались. На буллитах пока не наше, мы проигрываем вторую серию. Готовимся дальше, у нас непростой выезд. Через день уже матч, нужно восстановиться и подготовиться к следующей встрече. Да, восемь поражений, но во всех матчах, кроме тех, что были со СКА и «Металлургом», мы берём очки (на самом деле лишь в половине проигранных матчей „Адмирал“ набирал очки. — Прим. „Чемпионата“). Мы работаем и хотим выиграть. Сегодня на буллитах нам не повезло, мастерство у соперников оказалось выше. Так же и в Балашихе, у игроков «Авангарда» оно оказалось выше. А по игре предъявить претензии ребятам я не могу. Все сражаются, играют — думаю, победы придут», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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