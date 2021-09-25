«Машина, велик не сломай». Кучеров отреагировал на пост Малкина о восстановлении

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отреагировал на пост Евгения Малкина в «Инстаграме». Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» показал, как восстанавливается после операции на колене, которую он перенес в июне. На фото хоккеист занимается на велотренажёре.
«Машина, велик не сломай», — написал Кучеров.
«Даже не лайк, а коммент? Пойду ещё покручу», — ответил Малкин.
Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл заявил, что 34-летний Малкин пропустит как минимум два месяца нового сезона. По окончании сезона-2020/2021 Малкин сделал операцию на колене.
В 33 матчах регулярного сезона-2020/2021 нападающий набрал 28 (8+20) очков, а также провёл 4 матча в плей-офф и набрал 5 (1+4) очков. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790) очков при показателе полезности «+73».
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