Б. Миронов — о матче с «Нефтехимиком»: спасибо спецбригадам. Отработали, дотерпели

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).
«Очень хорошая игра была. Правда, были такие качели. Первый период мы хорошо начали, а во втором «Нефтехимик» добавил. У нас стали возникать проблемы. Удаления нас немного выбили из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад. Отработали в меньшинстве, дотерпели. Выиграли в овертайме. Поздравляю всех болельщиков спартаковских с победой!
Комфортно ли было вернуться в Нижнекамск, где отработал полтора сезона? Всегда приятно вернуться в город, где работал. Есть друзья, знакомые. Однако в первую очередь мы приехали сюда делать свою работу. Работа на первом месте. А так повидался и пообщался с друзьями и коллегами. Настроение хорошее. Команда выиграла», — цитирует Миронова официальный сайт «Нефтехимика».
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