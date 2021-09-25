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Леонтьев — о камбэке со «Спартаком»: радует, что у парней из «Нефтехимика» есть характер

Леонтьев — о камбэке со «Спартаком»: радует, что у парней из «Нефтехимика» есть характер
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).

«Отыгрались с 0:2. Проявили характер. Парни — молодцы. Будь мы чуть точнее в завершении, то могли бы дожать в основное время. В овертайме же пропустили за 30 секунд до сирены из какого-то полумомента, хотя ничего не предвещало и всё катилось к буллитам. Радует, что у парней есть характер и есть дух, но так случилось — в овертайме проиграли.

В состав вернулись Дэн Секстон и Либор Гудачек? Дэн сегодня неплохо сыграл. Он отдал передачу, были моменты в большинстве. С Митякиным они здорово разыгрывали. С Либором всё посложнее… Будут какие-то выводы. Всё узнаете в ближайшее время.

Чего не хватило в концовке матча, когда команда играла в большинстве и был реальный шанс выиграть? Хладнокровия и мастерства. Шансы были, но… Мы наигрываем большинство в тренировочном процессе. Уверен, что всё придёт», — цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.

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