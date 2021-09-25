Н. Коваленко: за 10 матчей «Ак Барс» забросил 19 шайб — это очень мало. Надо добавлять

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко высказался после матча с «Адмиралом» (2:1 Б).

«Слишком много удалялись, сами себе испортили игру. За 10 матчей забросили 19 шайб — это очень мало. Нам надо добавлять, реализовывать больше моментов.



С чем связываю проблемы с атакой? Каждый должен покопаться в себе и быть немного хладнокровнее при голевых моментах. Слишком торопимся, поэтому нормально не реализовываем их. Не хватает последнего шага, завершающего броска. Надо работать над ними.



В одном из эпизодов попал в штангу? Да, обидно, когда стараешься, работаешь, а потом не реализовываешь момент. На таком уровне их бывает очень мало. Один-два за матч. «Два в одного» выскочить или «один на один». Надо быть хладнокровнее, на тренировках я такие моменты реализую.



Удалось принести победу команде в серии буллитов? Бурый (Александр Бурмистров. — Прим. «Чемпионата») больше всего повлиял, исполнил хороший буллит. От первого бьющего многое зависит. Когда новый вратарь, то не знаешь, как он стоит. Бурый показал, что голкипер садится на ложном движении. Можно его вправо-влево покачать. Я уже предположил, что буду делать, если выйду бить. Свой план и исполнил», — цитирует Коваленко официальный сайт КХЛ.