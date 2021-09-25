Купер — о нагрузках Василевского: последнее, чего хотят в «Тампе», — это измотать его
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о нагрузках голкипера команды Андрея Василевского.
«Мы не собираемся измотать его и будем играть с ним, как обычно. Он проведёт около 60 матчей (из 82 встреч в регулярном сезоне) — я не думаю, что это слишком много. Но я не сижу здесь, говоря, что он собирается сыграть 60 матчей. Он может сыграть меньше, может и больше. Это зависит от того, каким будет расписание, в зависимости от того, как будут выступать конкуренты и тому подобное. Вы видели, как мы играли с ним в воротах в прошлом. Мы оставляли его дома на время поездок, когда сезон приближался к концу.
Поверьте мне: последнее, что мы хотим сделать, — это измотать его», — приводит слова Купера официальный сайт «Тампы».
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