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Осталось трое кандидатов на пост президента Международной федерации хоккея

Осталось трое кандидатов на пост президента Международной федерации хоккея
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Появились итоги второго раунда голосования на выборах президента Международной федерации хоккея, сообщает журналист Шимон Шемберг в «твиттере».

Из голосования выбыл датчанин Хенрик-Бах Нильсен.

Лидерскую позицию занимает француз Люк Тардиф. За него отдали голоса 38 человек. На втором месте немец Франц Райндль с 34 голосами. Ещё одним оставшимся кандидатом является белорус Сергей Гончаров.

По итогам первого раунда из голосования выбыл чех Петр Бржиза.

Напомним, голосование проходит сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имеют по два голоса. В выборах президента ИИХФ победит тот, кто наберёт 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования.

В числе кандидатов изначально были немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.

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