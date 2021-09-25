«Локомотив» на матч с «Салаватом» выведет Дмитрий Юшкевич

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» на матч с «Салаватом Юлаевым» выведет Дмитрий Юшкевич.
Это связано с тем, что ярославцы согласовывают некоторые юридические моменты с расторжением контракта Андрея Скабелки и с подписанием Игоря Никитина.
Ранее появилась информация, согласно которой руководством «Локомотива» накануне домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» было принято решение уволить главного тренера Андрея Скабелку и назначить Игоря Никитина вместе с его помощником Дмитрием Юшкевичем.
Напомним, 22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.
«Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.
Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года.
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