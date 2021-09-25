ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Болгарии

Федерации хоккея России и Болгарии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает на официальном сайте ФХР.
Соглашение предусматривает обмен опытом, организацию совместных мероприятий, проведение товарищеских матчей на уровне клубов и сборных, научно-методических конференций и семинаров для тренеров и многое другое. В частности, специалисты ФХР окажут болгарским коллегам помощь в создании и реализации программ развития судейства.
В рамках работы по этим направлениям меморандум предусматривает проведение встреч, переговоров, заседаний, совещаний и иных мероприятий с участием делегаций и отдельных представителей сторон, создание совместных комиссий и рабочих групп.
Меморандум был подписан в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит полугодовой Конгресс ИИХФ, президентами Федераций хоккея России и Болгарии Владиславом Третьяком и Мартином Милановым.
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