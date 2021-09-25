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ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Болгарии

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Болгарии
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Федерации хоккея России и Болгарии подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает на официальном сайте ФХР.

Соглашение предусматривает обмен опытом, организацию совместных мероприятий, проведение товарищеских матчей на уровне клубов и сборных, научно-методических конференций и семинаров для тренеров и многое другое. В частности, специалисты ФХР окажут болгарским коллегам помощь в создании и реализации программ развития судейства.

В рамках работы по этим направлениям меморандум предусматривает проведение встреч, переговоров, заседаний, совещаний и иных мероприятий с участием делегаций и отдельных представителей сторон, создание совместных комиссий и рабочих групп.

Меморандум был подписан в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит полугодовой Конгресс ИИХФ, президентами Федераций хоккея России и Болгарии Владиславом Третьяком и Мартином Милановым.

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