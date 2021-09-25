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Главный тренер «Коламбуса»: Лайне хочет начать всё с чистого листа, работает над собой

Главный тренер «Коламбуса»: Лайне хочет начать всё с чистого листа, работает над собой
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мнением о нападающем клуба Патрике Лайне.

«Он не очень удачно играл в концовке прошлого чемпионата. Он сам это признаёт и хочет, чтобы тот период остался в прошлом. Я сам так поступил. Он хочет начать всё с чистого листа, работает над собой, настроен оптимистично, полон сил. Это первый шаг. Я рассчитываю, что Пэтти хорошо стартует, и новый сезон будет для него более удачным. Но этого я жду от многих ребят», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Лайне в ходе прошлог сезона был обменян из «Виннипег Джетс» вместе с форвардом Джеком Рословичем в «Коламбус» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. После обмена Лайне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

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