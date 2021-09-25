Каменский: Никитин и Юшкевич смогут наладить игру «Локомотива», но у них нет времени

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об увольнении Андрея Скабелки с поста главного тренера «Локомотива», а также о назначении на его место Игоря Никитина.

«Руководство команды смотрит на результат. Недовольны результатом, поэтому всегда страдает тренер. Мы знаем, что Скабелка неплохой тренер, показывал хорошие результаты, но сейчас руководство посчитало, что нужно что-то менять, чтобы команда выправила свою ситуацию.



Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич — два уважаемых тренера, которые выиграли Кубок Гагарина с ЦСКА, специалисты высокого уровня. Они смогут наладить игру, но у них нет времени, потому что они не готовили команду к сезону», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.