Третьяк: у России будут хорошие рабочие и человеческие отношения с новым президентом ИИХФ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу француза Люка Тардифа на выборах нового президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«От имени всей хоккейной России поздравляю Люка Тардифа с победой на выборах президента ИИХФ! Россия всегда относилась к работе Международной федерации с огромным уважением. Люк Тардиф — опытный хоккейный функционер, много лет работал в руководящих органах ИИХФ. Он профессионал, хорошо зарекомендовал себя как один из важных членов управленческой команды Фазеля. Не сомневаюсь, что Люк Тардиф будет успешно трудиться на новом посту, а мировой хоккей под его руководством добьётся новых свершений и достижений.



Международная федерация всегда была и остаётся дружной хоккейной семьей. Внутри неё все заботятся друг о друге и общими усилиями развивают хоккей. У России будут хорошие рабочие и человеческие отношения с новым президентом ИИХФ. Мы входим в число ведущих хоккейных стран мира и обязательно наладим все необходимые контакты с Люком Тардифом и его командой», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».



Напомним, Тардиф заменил на посту президента ИИХФ Рене Фазеля, занимающего эту должность на протяжении 27 лет. Француз победил на выборах немца Франца Райндля, оба кандидата дошли до четвертого раунда выборов.

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