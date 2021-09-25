Чемпионаты мира и Олимпиады будут проходить на площадках канадского размера

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что все крупнейшие международные турниры теперь будут проходить на площадках канадского размера (60 на 26 метров).



«Очень важно приводить хоккейный мир к единому стандарту. Уже решено, что чемпионаты мира, начиная с турнира в Финляндии в 2022 году, будут играться на канадских площадках. Как и Олимпийские игры», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорта».

Ранее стало известно, что француз Люк Тардиф станет новым президентом Международной федерации хоккея.

Напомним, голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Рене Фазель покинул пост главы, на котором он находился с 1994 года.