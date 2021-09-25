Голдобин в матче с ЦСКА забил гениальный гол броском между ног, убежав «один на один»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается с ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 9-й минуте Николай Голдобин получил передачу в средней зоне и, находясь рядом с двум защитниками армейцев, пробросил шайбу себе на ход подработкой коньком. Нападающий убежал «один на один» с Иваном Федотовым и нанёс бросок между ног. Российский голкипер не смог остановить шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в предыдущем матче с «Сибирью» Голдобин получил удаление до конца встречи за удар соперника коньком.