ЦСКА первый период матча с «Магниткой» играл в 3 звена. Команда завершает 5-матчевый выезд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается с ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт после первого периода — 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
ЦСКА весь первый игровой отрезок провёл в три звена. Армейцы нанесли всего четыре броска в створ ворот Василия Кошечкина. В то же время москвичи допустили 11 бросков по своим воротам, один из которых стал голевым.
Отметим, что команда завершает пятиматчевую выездную серию, начавшуюся 16 сентября. Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» (5:3), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (2:1 ОТ). В последней встрече армейцы потерпели поражение: «Трактор» оказался сильнее — 2:1.
Следующий матч москвичи проведут дома с «Сибирью» 29 сентября.
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