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«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме благодаря голу Старченко

«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме благодаря голу Старченко
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Сегодня, 25 сентября, в Нур-Султане на «Барыс-Арене», «Барыс» принимал «Сибирь» и одержал победу в овертайме со счётом 2:1.

На 21-й минуте хозяева открыли счёт в матче после гола защитника Даррена Дитца в большинстве. Ему ассистировали Роман Старченко и Кёртис Валк. На 34-й минуте с передачи Никиты Сетдикова и Алексея Кручинина сумел отличиться форвард гостей Никита Комаров. Он сравнял счёт в матче. Основное время закончилось ничьей.

За минуту до конца овертайма Роман Старченко принёс победу «Барысу», заработав 2-е результативное очко в матче. Передачу на свой счёт записал нападающий Никита Михайлис, набравший 10-е очко в сезоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Диц (Старченко, Валк) – 20:36' (5x4)   1:1 Комаров (Сетдиков, Кручинин) – 33:43' (5x5)   2:1 Старченко (Михайлис) – 64:03' (3x3)

«Барыс» после победы занимает 8-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 8 очков. На строчку ниже расположилась «Сибирь», которая за 9 матчей сумела набрать только 6 очков.

27 сентября в последнем матче домашней серии клуб из Казахстана примет «Автомобилист», а «Сибирь» на выезде сыграет с «Северсталью».

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