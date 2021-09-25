«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме благодаря голу Старченко

Сегодня, 25 сентября, в Нур-Султане на «Барыс-Арене», «Барыс» принимал «Сибирь» и одержал победу в овертайме со счётом 2:1.

На 21-й минуте хозяева открыли счёт в матче после гола защитника Даррена Дитца в большинстве. Ему ассистировали Роман Старченко и Кёртис Валк. На 34-й минуте с передачи Никиты Сетдикова и Алексея Кручинина сумел отличиться форвард гостей Никита Комаров. Он сравнял счёт в матче. Основное время закончилось ничьей.

За минуту до конца овертайма Роман Старченко принёс победу «Барысу», заработав 2-е результативное очко в матче. Передачу на свой счёт записал нападающий Никита Михайлис, набравший 10-е очко в сезоне.

«Барыс» после победы занимает 8-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 8 очков. На строчку ниже расположилась «Сибирь», которая за 9 матчей сумела набрать только 6 очков.

27 сентября в последнем матче домашней серии клуб из Казахстана примет «Автомобилист», а «Сибирь» на выезде сыграет с «Северсталью».