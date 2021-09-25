«Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме благодаря голу Старченко

Сегодня, 25 сентября, в Нур-Султане на «Барыс-Арене», «Барыс» принимал «Сибирь» и одержал победу в овертайме со счётом 2:1.
На 21-й минуте хозяева открыли счёт в матче после гола защитника Даррена Дитца в большинстве. Ему ассистировали Роман Старченко и Кёртис Валк. На 34-й минуте с передачи Никиты Сетдикова и Алексея Кручинина сумел отличиться форвард гостей Никита Комаров. Он сравнял счёт в матче. Основное время закончилось ничьей.
За минуту до конца овертайма Роман Старченко принёс победу «Барысу», заработав 2-е результативное очко в матче. Передачу на свой счёт записал нападающий Никита Михайлис, набравший 10-е очко в сезоне.
«Барыс» после победы занимает 8-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в своё активе 8 очков. На строчку ниже расположилась «Сибирь», которая за 9 матчей сумела набрать только 6 очков.
27 сентября в последнем матче домашней серии клуб из Казахстана примет «Автомобилист», а «Сибирь» на выезде сыграет с «Северсталью».
- 25 сентября 2021
-
17:31
-
17:16
-
17:03
-
16:38
-
16:32
-
16:23
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:27
-
15:10
-
14:56
-
14:41
-
14:25
-
14:13
-
14:01
-
13:47
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:20
-
13:17
-
13:13
-
12:46
-
12:29
-
12:01
-
11:49
-
11:40
-
11:15
-
10:38
-
10:21
-
09:45
-
09:18
-
08:57
-
08:38