Источник: кандидат в президенты ИИХФ Райндль подозревается в коррупции

Главу хоккейного союза Германии и кандидата в президенты Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франца Райндля подозревают в «сомнительных платежах». Как сообщает авторитетное немецкое издание Spiegel под «платежами» имеется в виду коррупция и злоупотребление доверием.
По информации источника, Райндль произвёл платежи в начале июня. Они включают зарплату, которую Райндль получал, выполняя роль управляющего директора в дочерней компании немецкой федерации хоккея.
Сообщается, что омбудсмен немецкой комиссии по расследованию коррупционных дел Феликс Реттенмайер составил 40-страничный отчёт по обвинениям, выдвинутым против Райндля. В досье утверждается, что есть достаточные фактические данные о совершении уголовного преступления.
Федеральный министр Томас де Мезьер рассказал, что комиссия по этике сейчас изучает дело Райндля, а юрист Реттенмайер призывает к дальнейшему юридическому расследованию дела кандидата в президенты ИИХФ.
Напомним, новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф. За него проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге.
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