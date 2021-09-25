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21-летний голкипер «Автомобилиста» Галкин совершил 53 сейва в матче с «Трактором»

21-летний голкипер «Автомобилиста» Галкин совершил 53 сейва в матче с «Трактором»
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Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин совершил 53 сейва в матче Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча завершилась победой челябинцев 2:1 в серии буллитов.

Таким образом, процент отражённых бросков Галкина в этом матче составил 98,15%. Вратарь «Трактора» Роман Вилл сделал 29 сейвов.

В сезоне-2019/2020 Галкин дебютировал в Высшей хоккейной лиге за «Горняк» из Учалов и в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист». В нынешнем сезоне КХЛ голкипер провёл 3 полноценных матча, в которых суммарно пропустил 7 шайб.

В прошедшем сезоне ВХЛ Галкин сыграл за «Горняк» 32 матча в регулярном чемпионате и восемь — в плей-офф.

27 сентября «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом».

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