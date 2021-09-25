С. Фёдоров — о поражении 0:4: ЦСКА выполнил план на игру, мне команда очень понравилась

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение московского клуба в матче Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (0:4).

«Металлург» с победой, это очень хорошая мобильная команда, плотно сыграли они сегодня в своей и средней зонах. ЦСКА выполнил план на игру, ребята молодцы, отработали. Не получилось убрать ненужные удаления, и немного нерасторопно мы обращались с шайбой в своей зоне.

Мне наша команда очень понравилась, мы сыграли в неплохой хоккей. Самое главное, что у нас был переломный момент во втором периоде, где мы могли забить несколько голов. Но заканчиваем выезд поражением, однако есть очень хорошая почва для продолжения работы и для наших будущих побед», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.