С. Фёдоров — о поражении 0:4: ЦСКА выполнил план на игру, мне команда очень понравилась

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение московского клуба в матче Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (0:4).
«Металлург» с победой, это очень хорошая мобильная команда, плотно сыграли они сегодня в своей и средней зонах. ЦСКА выполнил план на игру, ребята молодцы, отработали. Не получилось убрать ненужные удаления, и немного нерасторопно мы обращались с шайбой в своей зоне.
Мне наша команда очень понравилась, мы сыграли в неплохой хоккей. Самое главное, что у нас был переломный момент во втором периоде, где мы могли забить несколько голов. Но заканчиваем выезд поражением, однако есть очень хорошая почва для продолжения работы и для наших будущих побед», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 25 сентября 2021
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