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«Йокерит» обыграл «Сочи», победив в 9-м матче кряду

«Йокерит» обыграл «Сочи», победив в 9-м матче кряду
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Сегодня, 25 сентября, в Хельсинки «Йокерит» на стадионе «Хартвалл-Арена» принимал «Сочи» и одержал победу со счётом 4:2.

За 9 секунд до конца первого периода хозяева открыли счёт в матче после гола нападающего Ханнеса Бьёрнинена в большинстве. Ему ассистировали Филип Хольм и Джордан Шрёдер. На 22-й минуте защитник Отто Лескинен забросил вторую шайбу в ворота Максима Третьяка. Результативные передачи на свой счёт записали Хенри Иконен и Давид Скленичка. Довёл счёт до разгромного другой защитник «Йокерита» Томми Кивистё на 40-й минуте встречи. Он забросил третью шайбу финской команды с передач Брайана О'Нилла и Никласа Фримана. Форвард Йон Норман сделал счёт матча 4:0 на 43-й минуте благодаря ассистам Теэму Турунена и Юлиуса Юнттилы. В концовке встречи сочинцы забили две ответные шайбы. На 52-й минуте отличился нападающий Богдан Якимов с передач Александр Жабреева и Артёма Николаева. Последнюю шайбу в матче забросил нападающий «Сочи» Игорь Руденков на 59-й минуте. Ему ассистировал Игорь Пилипенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2021, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бьёрнинен (Хольм, Шрёдер) – 19:51' (5x4)   2:0 Лескинен (Иконен, Скленичка) – 21:26' (5x5)   3:0 Кивистё (О'Нилл, Фриман) – 39:16' (5x5)   4:0 Турунен (Норман, Юнттила) – 42:58' (5x5)   4:1 Якимов (Жабреев, Николаев) – 51:11' (5x5)   4:2 Руденков (Пилипенко) – 58:51' (5x5)

«Йокерит» после победы занимает 1-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 18 очков. «Сочи» располагается на 8-й строчке этой же конференции, заработав 8 очков в 11 матчах сезона.

27 сентября «Сочи» на выезде сыграет с рижским «Динамо», а 29 сентября «Йокерит» примет «Ак Барс».

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