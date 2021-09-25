«Йокерит» обыграл «Сочи», победив в 9-м матче кряду

Сегодня, 25 сентября, в Хельсинки «Йокерит» на стадионе «Хартвалл-Арена» принимал «Сочи» и одержал победу со счётом 4:2.



За 9 секунд до конца первого периода хозяева открыли счёт в матче после гола нападающего Ханнеса Бьёрнинена в большинстве. Ему ассистировали Филип Хольм и Джордан Шрёдер. На 22-й минуте защитник Отто Лескинен забросил вторую шайбу в ворота Максима Третьяка. Результативные передачи на свой счёт записали Хенри Иконен и Давид Скленичка. Довёл счёт до разгромного другой защитник «Йокерита» Томми Кивистё на 40-й минуте встречи. Он забросил третью шайбу финской команды с передач Брайана О'Нилла и Никласа Фримана. Форвард Йон Норман сделал счёт матча 4:0 на 43-й минуте благодаря ассистам Теэму Турунена и Юлиуса Юнттилы. В концовке встречи сочинцы забили две ответные шайбы. На 52-й минуте отличился нападающий Богдан Якимов с передач Александр Жабреева и Артёма Николаева. Последнюю шайбу в матче забросил нападающий «Сочи» Игорь Руденков на 59-й минуте. Ему ассистировал Игорь Пилипенко.

«Йокерит» после победы занимает 1-е место в Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 18 очков. «Сочи» располагается на 8-й строчке этой же конференции, заработав 8 очков в 11 матчах сезона.

27 сентября «Сочи» на выезде сыграет с рижским «Динамо», а 29 сентября «Йокерит» примет «Ак Барс».