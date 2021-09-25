Фазель стал пожизненным президентом ИИХФ, Третьяк — пожизненным членом Совета

Бывший глава ИИХФ Рене Фазель был назначен пожизненным президентом Международной федерации хоккея после 27 лет пребывания на посту президента и 35 лет в совете. Члены Совета Калерво Куммола, Тони Росси, Владислав Третьяк и Томас Ву, а также внутренний аудитор Кристер Инглунд были назначены его пожизненными членами.
Ранее Владислав Третьяк покинул совет организации. ФХР выдвинула на освободившееся место Павла Буре, который сегодня, 25 сентября, был избран в состав совета Международной федерации хоккея. За россиянина было отдано 60 голосов.
Новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф. За него проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге.
- 25 сентября 2021
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