Форвард СКА Тимкин случайно ударил арбитра кулаком в лицо и получил матч-штраф

Нападающий петербургского СКА Евгений Тимкин случайно ударил арбитра матча Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — СКА кулаком в лицо. Форвард получил за это удаление до конца игры.

Видео произошедшего эпизода доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Тимкин разбил нос лайнсмену Дмитрию Шишло, за что получил матч-штраф. Эпизод произошёл во втором периоде на 35-й минуте встречи, которая проходит в Минске.

На данный момент счёт в матче между минским «Динамо» и СКА — 1:1. У петербургского клуба отличился форвард Марат Хуснутдинов на 23-й минуте матча. Минчане отыгрались на 28-й минуте. Шайбу забросил нападающий Роман Горбунов с результативных передач форвардов Кирилла Воронина и Ильи Усова.