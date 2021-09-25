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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
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Форвард СКА Тимкин случайно ударил арбитра кулаком в лицо и получил матч-штраф

Форвард СКА Тимкин случайно ударил арбитра кулаком в лицо и получил матч-штраф
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Нападающий петербургского СКА Евгений Тимкин случайно ударил арбитра матча Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — СКА кулаком в лицо. Форвард получил за это удаление до конца игры.

Видео произошедшего эпизода доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Тимкин разбил нос лайнсмену Дмитрию Шишло, за что получил матч-штраф. Эпизод произошёл во втором периоде на 35-й минуте встречи, которая проходит в Минске.

На данный момент счёт в матче между минским «Динамо» и СКА — 1:1. У петербургского клуба отличился форвард Марат Хуснутдинов на 23-й минуте матча. Минчане отыгрались на 28-й минуте. Шайбу забросил нападающий Роман Горбунов с результативных передач форвардов Кирилла Воронина и Ильи Усова.

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