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Главный тренер «Салавата Юлаева» Лямся назвал ключевой фактор победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Лямся назвал ключевой фактор победы над «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о ключевом моменте игры с ярославским «Локомотивом». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 3:2 в овертайме.

«Очень большая и важная победа для нас, в Ярославле очень непросто играть. Не могу сказать почему, но весьма медленно начали игру. Но мы оставались в ней и смогли показать характер, а также очень хороший хоккей в третьем периоде. Ключевой фактор — наш гол в конце второго периода в большинстве. Это сильно повлияло на игру. После этого мы стали больше охотиться за второй шайбой, и в овертайме Маннинен забил великолепный гол.

Достаточно давно не забивали игроки из второго звена? (Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин. — Прим. «Чемпионата») Там собраны очень мастеровитые игроки. Я бы переживал, если бы они не создавали моменты, но они их создают и голы придут.

Мы обсуждали с командой, что в Ярославле «Салават» не побеждал 6 лет. Мы пришли к тому, что нам нужно правильно действовать, и тогда шайба обязательно зайдёт в ворота. Я очень доволен нашим выездом. Мы здорово действовали в Петербурге, сегодня достали из себя характер, а в Череповце хоть и уступили, но играли хорошо, там нужно отметить вратаря соперника», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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