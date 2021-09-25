Юшкевич: «Локомотив» сделал всё, что мы просили

Ассистент главного тренера «Локомотива» Дмитрий Юшкевич прокомментировал поражение своих подопечных от «Салавата Юлаева». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 3:2 в овертайме.
«Хочу поздравить команду соперника с победой. Уфа – мощная команда. Но мы неплохо играли, претензий ни к кому по самоотдаче нет, парни здорово сражались. Много хорошего сегодня сделали. Обидно, что взяли только одно очко.
Очень тяжело что-то поменять за утреннюю раскатку. Просто попросили ребят играть в хоккей, быть командой, быть коллективом. Показать позитивную энергетику. В общем, всё, что просили, ребята сделали.
После стольких неудач психология — не самый большой наш конёк. Ребята чувствуют себя не совсем комфортно. Череда поражений оставляет след. Пропадает уверенность, приходится больше работать, больше уставать. Здесь как снежный ком. Он накапливается. Физически и психологически ребятам тяжело», — передаёт слова Юшкевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 25 сентября 2021
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:24
-
20:15
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:12
-
18:49
-
18:28
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:16
-
17:03
-
16:38
-
16:32
-
16:23
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:27
-
15:10
-
14:56
-
14:41
-
14:25
-
14:13
-
14:01
-
13:47
-
13:42