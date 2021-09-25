Юшкевич: «Локомотив» сделал всё, что мы просили

Ассистент главного тренера «Локомотива» Дмитрий Юшкевич прокомментировал поражение своих подопечных от «Салавата Юлаева». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 3:2 в овертайме.

«Хочу поздравить команду соперника с победой. Уфа – мощная команда. Но мы неплохо играли, претензий ни к кому по самоотдаче нет, парни здорово сражались. Много хорошего сегодня сделали. Обидно, что взяли только одно очко.

Очень тяжело что-то поменять за утреннюю раскатку. Просто попросили ребят играть в хоккей, быть командой, быть коллективом. Показать позитивную энергетику. В общем, всё, что просили, ребята сделали.

После стольких неудач психология — не самый большой наш конёк. Ребята чувствуют себя не совсем комфортно. Череда поражений оставляет след. Пропадает уверенность, приходится больше работать, больше уставать. Здесь как снежный ком. Он накапливается. Физически и психологически ребятам тяжело», — передаёт слова Юшкевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.