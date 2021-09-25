Перед победным голом «Салавата» Лямся специально выпустил Кадейкина на вбрасывание

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся перед началом овертайма специально выпустил на вбрасывание нападающего команды Александра Кадейкина. Тот выиграл единоборство, после чего сразу отправился на смену. Через несколько секунд вышедший на лёд Сакари Маннинен забросил победную шайбу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что Кадейкин выиграл вбрасывание и перед вторым голом «Салавата» в концовке третьего периода, когда уфимцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Всего форвард выиграл 11 из 14 вбрасываний в матче с ярославской командой.

Напомним, «Локомотив» уступил «Салавату» в первом матче после увольнения главного тренера Андрея Скабелки. Встреча завершилась победой уфимцев в овертайме со счётом 3:2.