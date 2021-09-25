Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Со скамейки минского «Динамо» бросили бутылки на лёд после победного гола СКА

Со скамейки минского «Динамо» бросили бутылки на лёд после победного гола СКА
Комментарии

Игроки минского «Динамо» бросали бутылки на лёд после победного гола СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1 в овертайме. Шайбу забросил форвард гостей Антон Бурдасов на 5-й минуте овертайма.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, у минской команды в матчах со СКА уже случались подобные инциденты. В плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 игроки «Динамо» бросали бутылки на лёд после поражения в овертайме в третьем матче четвертьфинальной серии с петербургской командой. Тогда арбитры встречи Константин Оленин и Евгений Ромасько оставили минское «Динамо» втроём в овертайме. Вей принёс СКА третью победу в серии (4:3 ОТ), после чего на лёд под свист трибун полетели бутылки.

Новость по теме
СКА переиграл минское «Динамо» в овертайме благодаря шайбе Бурдасова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021