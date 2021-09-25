Со скамейки минского «Динамо» бросили бутылки на лёд после победного гола СКА
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Игроки минского «Динамо» бросали бутылки на лёд после победного гола СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1 в овертайме. Шайбу забросил форвард гостей Антон Бурдасов на 5-й минуте овертайма.
Видео можно посмотреть здесь.
Напомним, у минской команды в матчах со СКА уже случались подобные инциденты. В плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 игроки «Динамо» бросали бутылки на лёд после поражения в овертайме в третьем матче четвертьфинальной серии с петербургской командой. Тогда арбитры встречи Константин Оленин и Евгений Ромасько оставили минское «Динамо» втроём в овертайме. Вей принёс СКА третью победу в серии (4:3 ОТ), после чего на лёд под свист трибун полетели бутылки.
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