Панарин – о ситуации с отпуском в прошлом сезоне: моё молчание не связано с политикой

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил причины своего отсутствия в медиапространстве.

«Знаю, что обещал объяснить причины своего отсутствия. Но летом мне было немного лень, а сейчас не время говорить об этом. Я действительно не хочу об этом сейчас говорить, потому что наступил новый сезон, и есть вещи, на которых нужно сосредоточиться. Нет, моё молчание не связано с политикой. На самом деле, вся эта ситуация не связана с политическим дискурсом. Никакие внешние силы не говорят мне молчать о политике. Это мой собственный сознательный выбор, который я принимаю», — цитирует Панарина Lohud.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».