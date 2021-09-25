Белорусский защитник СКА Фальковский высказался о победе над минским «Динамо»

Белорусский защитник петербургского СКА Степан Фальковский подвёл итоги матча чемпионата КХЛ против минского «Динамо», в котором его команда победила со счётом 2:1 в овертайме.

«Начали не очень уверенно защитники с нападающими, но потом собрались, и выиграли игру. Хорошо приняли меня на арене, спасибо. Очень приятно! Эта была для меня очень важная игра. Хорошо, что мы победили.

Что касается пропуска Олимпийской квалификации за сборную, я всегда с радостью готов приехать в сборную, но тогда у меня была повреждение», — передаёт слова Фальковского «Белорусский хоккей».

В 10 матчах текущего сезона за клуб из Санкт-Петербурга Степан Фальковский сделал 5 результативных передач, но не забросил ни одной шайбы.