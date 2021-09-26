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«Сент-Луис» крупно победил «Миннесоту». У Барбашёва гол и результативная передача

«Сент-Луис» крупно победил «Миннесоту». У Барбашёва гол и результативная передача
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Этой ночью в США состоялся контрольный матч команд НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» на выезде встречалась с «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).

Заброшенными шайбами в составе «Сент-Луиса» отметились Брэндон Саад, Иван Барбашёв и Михаэль Фролик, а Джеймс Нил записал на свой счёт хет-трик. За «Миннесоту» дубль оформил Адам Бекман.

25-летний российский форвард Иван Барбашёв за 14 минут игрового времени отметился не только заброшенной шайбой, но и результативной передачей. Его соотечественники и одноклубники Клим Костин и Владимир Тарасенко отдали по голевому пасу, проведя на льду 12 и 14 минут соответственно. Участие в матче принял и 22-летний россиянин Алексей Торопченко, который не сумел отличиться за 15 минут и 33 секунды на льду.

Отметим, что участие в матче не принимал одна из главных звёзд «Миннесоты» Кирилл Капризов, который недавно подписал новый внушительный контракт с клубом.

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