«Торонто» без Гусева уверенно обыграл «Монреаль» в контрольном матче

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся предсезонный контрольный матч между клубами НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
За «Торонто» забрасывали Джейк Маззин, Джон Таварес, Майкл Бантинг и Кёртис Гэбриэл. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Монреаля» стал Тайлер Тоффоли.
18 минут и 7 секунд на льду в составе «Торонто» отыграл Илья Михеев, но результативными действиями отметиться он так и не смог, заработав коэффициент полезности «+1» и реализовав буллит в послематчевой серии штрафных бросков. Результативный пас на свой счёт записал его соотечественник Александр Романов, выступающий за «Монреаль».
Отметим, что участия в игре не принимал 29-летний российский нападающий Никита Гусев, находящийся на просмотровом контракте в «Торонто».
- 26 сентября 2021
-
07:03
-
06:33
-
06:16
-
06:00
- 25 сентября 2021
-
23:18
-
22:33
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:31
-
21:21
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:24
-
20:15
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:12
-
18:49
-
18:28
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:16
-
17:03
-
16:38
-
16:32
-
16:23