«Торонто» без Гусева уверенно обыграл «Монреаль» в контрольном матче

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся предсезонный контрольный матч между клубами НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

За «Торонто» забрасывали Джейк Маззин, Джон Таварес, Майкл Бантинг и Кёртис Гэбриэл. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Монреаля» стал Тайлер Тоффоли.

18 минут и 7 секунд на льду в составе «Торонто» отыграл Илья Михеев, но результативными действиями отметиться он так и не смог, заработав коэффициент полезности «+1» и реализовав буллит в послематчевой серии штрафных бросков. Результативный пас на свой счёт записал его соотечественник Александр Романов, выступающий за «Монреаль».

Отметим, что участия в игре не принимал 29-летний российский нападающий Никита Гусев, находящийся на просмотровом контракте в «Торонто».