Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» без Гусева уверенно обыграл «Монреаль» в контрольном матче

«Торонто» без Гусева уверенно обыграл «Монреаль» в контрольном матче
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся предсезонный контрольный матч между клубами НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

За «Торонто» забрасывали Джейк Маззин, Джон Таварес, Майкл Бантинг и Кёртис Гэбриэл. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Монреаля» стал Тайлер Тоффоли.

18 минут и 7 секунд на льду в составе «Торонто» отыграл Илья Михеев, но результативными действиями отметиться он так и не смог, заработав коэффициент полезности «+1» и реализовав буллит в послематчевой серии штрафных бросков. Результативный пас на свой счёт записал его соотечественник Александр Романов, выступающий за «Монреаль».

Отметим, что участия в игре не принимал 29-летний российский нападающий Никита Гусев, находящийся на просмотровом контракте в «Торонто».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маззин (Нюландер, Броди) – 10:28' (5x5)   2:0 Таварес (Нюландер, Сандин) – 21:54' (5x4)   3:0 Бантинг (Броди) – 27:25' (5x5)   4:0 Гэбриэл – 55:12' (5x5)   4:1 Тоффоли (Romanov) – 58:04' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021