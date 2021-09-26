«Оттава» заполучила Сэнфорда в результате обмена с «Сент-Луисом»

26-летний американский крайний нападающий Зак Сэнфорд стал игроком «Оттавы Сенаторз» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает пресс-служба «сенаторов» на официальном сайте клуба.

Состав «Сент-Луиса» в результате обмена пополнил 23-летний американский центральный нападающий Логан Браун. В дополнение к этому «Блюз» получили условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2022 году. Это условие будет выполнено, если Браун сыграет минимум в 30 матчах регулярного сезона-2021/2022 за «Сент-Луис».

Напомним, в августе Сэнфорд подписал новое однолетнее соглашение с «Сент-Луисом», согласно которому хоккеист заработает $ 2 млн. При этом ранее стало известно, что Сэнфорд подавал иск в арбитраж НХЛ, чтобы урегулировать свои разногласия по требованиям нового контракта.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Сэнфорд принял участие в 52 матчах за «Сент-Луис», в которых ему удалось набрать 16 (10+6) очков при показателе полезности «-13». В четырёх играх Кубка Стэнли прошлого сезона ему не удалось отметиться результативными действиями.