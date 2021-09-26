Генменеджер «Сент-Луиса» Армстронг подписал новый контракт с клубом на 5 лет

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг продлил контракт с командой на 5 лет. 56-летний специалист пришёл в клуб в 2008 году, а нынешнюю должность занимает с 2010-го.
«Всё начинается и заканчивается с игроков. Нам посчастливилось иметь здесь много замечательных профессионалов, которые гордятся тем, что защищают цвета нашей команды. У нас были отличные тренеры, отличный обслуживающий персонал. Это организация, которая спокойно занимается своим делом из года в год, упорно работая над тем, чтобы выпускать на лёд хоккеистов, которыми болельщики будут гордиться. Мы делали это на протяжении последнего десятилетия и будем стараться продолжать делать это и дальше», — приводит слова Армстронга официальный сайт клуба.
Под руководством Армстронга «Блюз» выходили в плей-офф в 9 последних сезонах из 10, трижды выигрывали дивизион и завоевали первый в истории клуба Кубок Стэнли в 2019 году.В феврале Федерация хоккея Канады назвала его генеральным менеджером олимпийской сборной.
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