Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ривз показал Кравцову, как надо захватывать оппонента во время драки на площадке

Ривз показал Кравцову, как надо захватывать оппонента во время драки на площадке
Комментарии

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов выложил в своём «инстаграме» видео, на котором его одноклубник Райан Ривз демонстрирует ему приём, полезный для применения во время драки на хоккейной площадке.

Пост доступен в «инстаграме» Виталия Кравцова.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять нападающего.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.

Россиянин в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021