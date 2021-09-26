Ривз показал Кравцову, как надо захватывать оппонента во время драки на площадке

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов выложил в своём «инстаграме» видео, на котором его одноклубник Райан Ривз демонстрирует ему приём, полезный для применения во время драки на хоккейной площадке.

Пост доступен в «инстаграме» Виталия Кравцова.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять нападающего.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.



Россиянин в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.